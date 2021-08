Durigon:Conte, Draghi sensibile, caso si può risolvere

(ANSA) - RIMINI, 24 AGO - "Io sono assolutamente fiducioso che anche il caso Durigon si possa risolvere e credo che anche il presidente Draghi sia assolutamente sensibile per come lo conosco su questo punto". Lo ha detto, a margine di un convegno del Meeting di Cl, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

A chi gli chiedeva, invece, un commento sul silenzio dell'attuale premier sulla vicenda Durigon e su come si sarebbe comportato al posto del presidente del Consiglio, Conte ha replicato: "io non accetto provocazioni. Per quanto riguarda il mio ruolo, io mi sono comportato nel modo che ho ritenuto quando mi sono ritrovato davanti al caso Siri. Ho ritenuto che anche lì, di fronte a un avviso di garanzia, con accuse che apparivano circostanziate, ho ritenuto di convocare il vicepresidente Salvini che era ministro dell'Interno, ho spiegato che non era assolutamente opportuno che Siri rimanesse al suo posto e poi ho ri-incontrato l'interessato e con molta attenzione e rispetto per la persona ho spiegato anche a lui le ragioni per cui non poteva proseguire. In una conferenza stampa - ha concluso - in modo molto trasparente, ho esposto le ragioni per cui revocavo l'incarico al sottosegretario Siri". (ANSA).