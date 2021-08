Afghanistan:Meloni,esiti imprevedibili,Ue nano politico

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "C'è stata una gestione disastrosa di Biden" con "una fuga disordinata che ha prodotto un'umiliazione per Usa e occidente, che avràconseguenze geopolitiche imprevedibili" con "un fondamentalismo islamico che si fomenterà in tutto il mondo, con un allargamento dell'influenza della Cina, con il ruolo del Pakistan - stato islamico ad avere la bomba atomica - e che rischia di finire sotto controllo talebani. L'Ue parlando solo di profughi (che è un grande tema) ma dimostra la sua debolezza: un nano politico e un gigante burocratico. La soluzione per 30 milioni di afghani non sarà portarli in Ue, dobbiamo porre il tema del rapporto con nazioni fondamentalisti". Lo dice la leader di FdI Giorgia Meloni intervenendo al meeting di Cl. "Non credo che la soluzione siano i corridoi umanitari, ma un piano importante per sostenere nazioni limitrofe", aggiunge. (ANSA).