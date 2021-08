Afghanistan: Salvini,non dialogo con terroristi talebani

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Sull'Afghanistan "sono d'accordo con Letta, sottoscrivo quasi tutto il suo intervento. Non sono d'accordo con l'Avvocato Conte: io il dialogo con i terroristi islamici non lo concepisco per principio e non li legittimo". Lo dice al meeting di Cl Matteo Salvini. (ANSA).