Afghanistan: Letta,spostare deadline 31,è tagliola tremenda

RIMINI, 24 AGO - In Afghanistan "bisogna sia spostata la deadline del 31 agosto per le evacuazioni, occorre l'impegno di tutti, dell'Italia, del G7, della Nato, delle Nazioni Unite. Il 31 agosto è una data troppo vicina e rischia di essere una tagliola tremenda". Lo ha detto, parlando al Meeting di Rimini, il segretario del Pd, Enrico Letta.

In seconda battuta, ha proseguito, "il nostro Paese deve estendere il suo metodo per evacuare le persone da lì, e il metodo è la bellissima immagine del console italiano che prende il bambino dal tetto e lo porta via: noi siamo quell'Italia lì".

Inoltre, ha proseguito il segretario Dem, "dobbiamo ottenere dall'Ue corridoi umanitari da concordare con le autorità locali.

I corridoi sono fondamentali e il nostro è Paese di solidarietà".

In ultima istanza, ha puntualizzato Letta, "dobbiamo ripensare il ruolo dell'Occidente: è un elemento essenziale. Da questa sconfitta che è gravissima si deve tirare una lezione. Il ruolo del nostro Paese", anche alla luce della presidenza del G20, " è fondamentale" e fondamentale è "il sostegno a Draghi".

