Afghanistan: Draghi, su immigrazione serve sforzo enorme

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Sul tema immigrazione "saremo in grado di avere un approccio coordinato e comune? Finora, sia a livello europeo, sia internazionale, non si è stati in grado di farlo. Dobbiamo compiere sforzi enormi su questo". Lo ha deto, secondo quanto si apprende, il premier Draghi intervenendo al G7.

Per quanto riguarda la lotta al terrorismo "la nostra cooperazione è essenziale ed è cruciale agire in modo unitario.

È fondamentale anche utilizzare tutte le leve diplomatiche e finanziarie a nostra disposizione", ha concluso. (ANSA).