Gentiloni, legittimi dubbi su delocalizzazioni

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Non ho apprezzato molto i toni di polemiche e più lavoro comune meglio è. Ma il tema posto di guardare a questa legge con attenzione è legittimo. Avanzare dubbi sulla delocalizzazione senza attacchi al governo che ho trovato in questo momento fuori luogo è per me del tutto legittimo". Lo dice il commissario Ue Paolo Gentiloni riferendosi all'attacco al ministro Orlando da parte del presidente di Confindustria Carlo Bonomi. (ANSA).