Uragani: sindaco di New York dichiara lo stato di emergenza

(ANSA) - WASHINGTON, 22 AGO - Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha dichiarato lo stato di emergenza nella città in vista dell'arrivo nelle prossime ore dell'uragano Henri. L'uragano non dovrebbe toccare terra nella Grande Mela, ma molto vicino: le previsioni parlano infatti di Long Island.

Intanto al Central Park in serata il primo maxi concerto dall'era della pandemia, con migliaia di spettatori e la partecipazione di stelle del calibro di Bruce Springsteen e Paul Simon. (ANSA).