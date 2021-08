Von der Leyen, con talebani contatti operativi non politici

(ANSA) - BRUXELLES, 21 AGO - "Voglio differenziare due aspetti. Abbiamo contatti operativi con i talebani, perché con loro dobbiamo ad esempio discutere come facilitare l'arrivo delle persone all'aeroporto. Ma questo è diverso e separato dalle discussioni politiche. Non ci sono discussioni politiche con i talebani e non c'è alcun riconoscimento". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa in Spagna. (ANSA).