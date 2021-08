Messico: uragano Grace si debilita attraversando Veracruz

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 21 AGO - L'uragano Grace, che ha toccato terra oggi in Messico nello Stato di Veracruz ed è accompagnato da forti venti e piogge torrenziali, ha perso vigore nella sua evoluzione verso ovest ed è attualmente di 'forza 2' (moderata) sulle 5 che compongono la scala Saffir-Simpson sulla potenza degli uragani. Lo ha reso noto il Servizio meteorologico messicano.

Da parte sua il Centro nazionale degli uragani (Nhc) di Miami, in Florida, ha segnalato che i venti che accompagnano Grace sono ora di 175 km/h, e che la tendenza dell'uragano è quella di ridursi a fine giornata a tempesta tropicale nel suo movimento verso il Messico centrale.

Il governo messicano ha approntato un piano di interventi di emergenza della Protezione civile in cinque Stati (Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo), a cui partecipano quasi 8.000 uomini. (ANSA).