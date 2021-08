Afghanistan: Di Battista, ora bisogna parlare con i talebani

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Ai talebani di essere 'riconosciuti' importa poco o nulla. Sono i vincitori della guerra in Afghanistan e, piaccia o non piaccia, se si vuole avere un minimo di influenza su una terra strategica o se si vuole dar seguito alle dichiarazioni contrite e mettere in piedi corridoi umanitari per migliaia di profughi, bisogna parlare con loro.

Punto. Oltretutto non sarebbe nulla di nuovo". Così l'ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista su Tpi.it. "Preferisco scrivere verità scomode che accodarmi a un esercito di sepolcri imbiancati che non dovrebbero neppure pronunciare la parola Afghanistan dopo aver difeso una guerra scellerata". (ANSA).