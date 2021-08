Vaccini:Ema, non ancora determinato se terza dose necessaria

(ANSA) - BRUXELLES, 20 AGO - "In questa fase non è stato ancora determinato se e quando un richiamo (cioè una terza dose) dei vaccini contro il Covid sarà necessario. L'Agenzia sta analizzando i dati che emergono per fare raccomandazioni, che possano supportare gli Stati membri nel contesto delle campagne vaccinali nazionali". Così l'Ema risponde all'Ansa in una nota.

