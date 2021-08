Putin, Navalny non è in cella per la sua attività politica

(ANSA) - MOSCA, 20 AGO - Alexei Navalny "non è stato condannato" per la sua attività politica ma per "i crimini commessi contro i partner stranieri" nel caso Yves Rocher. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa con Angela Merkel. La guerra alla corruzione "è importante" ma non deve essere usata "come strumento di lotta politica", ha aggiunto Putin commentando l'articolo di Navalny pubblicato da diversi giornali internazionali. (ANSA).