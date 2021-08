Putin, la Germania resta uno dei nostri partner principali

(ANSA) - MOSCA, 20 AGO - La Germania resta uno dei principali partner della Russia in Europa e nel mondo. Lo ha detto Vladimir Putin in apertura del suo incontro con Angela Merkel, in visita a Mosca. Putin si è detto convinto che il vertice non sarà solo un viaggio di commiato da parte della Merkel ma "zeppo di contenuti". Lo riporta la Tass. (ANSA).