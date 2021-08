C'erano 823 persone su volo 'simbolo' evacuazioni Kabul

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Trasportava 823 afgani, e non 640, l'aereo militare statunitense protagonista di una foto - che mostrava l'interno del velivolo pieno all'inverosimile - diventata virale sui social nei giorni scorsi e considerata il simbolo del dramma della popolazione del Paese in fuga dai talebani.

L'Air Mobility Command delle forze armate Usa, citato da Sky News, ha corretto l'iniziale conteggio di 640 evacuati, affermando che il C-17 Globemaster partito domenica aveva a bordo 823 cittadini afgani. Il numero dato in precedenza riguardava solo gli adulti, e non includeva i 183 bambini che erano sul volo. (ANSA).