Bar-ristoranti a Draghi, serve green pass per stop a restrizioni

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Usiamo il green pass per chiudere la stagione delle misure restrittive alle imprese". L'associazione dei pubblici esercizi Fipe-Confcommercio lo scrive, con una lettera del presidente Lino Enrico Stoppani, al premier Mario Draghi e ai ministri competenti Garavaglia, Giorgetti e Speranza. Parallelamente una lettera analoga è partita dalle associazioni territoriali all'indirizzo dei rispettivi Governatori di Regione.

"Il ritorno alla stagione delle misure restrittive sulle imprese - è in sintesi la posizione della Fipe - deve essere scongiurato in ogni modo e lo strumento migliore per raggiungere il risultato è il Green pass". (ANSA).