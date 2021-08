Usa: cresce la popolazione di Nyc, raggiunti quasi 9 milioni

(ANSA) - NEW YORK, 19 AGO - La Grande Mela è diventata più grande. Secondo i dati dell'ultimo censimento, la popolazione della città di New York in dieci anni è aumentata dell'8%, passando da otto milioni e 170 mila abitanti a otto milioni e 800 mila. I residenti di New York sono saliti di numero nonostante da anni si parlasse di un declino della popolazione.

I dati rivelano che sono cresciute tutte e cinque le municipalità della città, Brooklyn e Queens sono le più popolose mentre il Bronx ha superato il record del 1970 passando a quasi un milione e 500 mila residenti. Secondo il nuovo censimento, la sola città di New York ha il 44% della popolazione di tutto lo stato.

In generale il trend in aumento ha interessato molte delle principali città degli Stati Uniti, mentre il trend opposto ha interessato le aree rurali. Gli Usa sono inoltre un paese sempre più diversificato, con la popolazione bianca per la prima volta in deciso rispetto alle cosiddette minoranze. (ANSA).