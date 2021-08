Tottenham: Kane non parte per match di Conference League

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Harry Kane non è partito con il Tottenham che è volato in Portogallo per la gara di andata dei play off di Conference contro il Pacos de Ferreira. L'attaccante resta al centro di speculazioni sul proprio futuro, col Manchester City che ha messo sul piatto non meno di cento milioni di sterline per portarlo alla corte di Pep Guardiola.

A inizio settimana, il 28enne è stato convocato per la partita di coppa e ieri si è unito agli allenamenti della prima squadra dopo un periodo di autoisolamento al ritorno dalle vacanze. Secondo i media britannici, il giocatore sarebbe furioso col presidente degli Spurs, Daniel Levy, per non aver onorato la promessa di lasciarlo libero se gli Spurs non fossero riusciti la scorsa stagione a vincere un trofeo o a qualificarsi per la Champions League. (ANSA).