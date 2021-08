Eba, in Italia 241 manager milionari

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Crescono i manager milionari nel sistema bancario italiano. Nel 2019, secondo il report dell'Autorità bancaria europea (Eba) sui compensi degli 'high earners', i dirigenti che hanno ricevuto compensi superiori al milione di euro sono aumentati del 17%, da 206 a 241, spartendosi una torta complessiva da 419 milioni di euro. Nella Ue (i dati includono per l'ultima volta la Gran Bretagna) i milionari sono rimasti "sostanzialmente stabili", aumentando di uno 0,5% a 4.963, di cui il 70,9%, pari a 3.519, concentrato nel Regno Unito.

L'aumento dei banchieri 'a sei zeri' in Italia è il più consistente tra i grandi Paesi europei, con un tasso di crescita superiore a quello quello registrato sia in Germania (+9,3% a 492) che in Francia (+15,4% a 270) e si confronta con il calo occorso in Gran Bretagna (-2,6% a 3.519), classificando il nostro Paese al quarto posto per numero di 'high earners', davanti ai 163 dirigenti spagnoli.

"L'aumento degli 'high earners' è frutto principalmente dell'impatto del ricollocamento dello staff dalla Gran Bretagna nella Ue a 27 come effetto della preparazione della Brexit", rileva l'Eba. "In aggiunta, per alcune banche, i buoni risultati finanziari complessivi, particolarmente nel corporate banking, e le ristrutturazioni e il consolidamento in corso, che ha portato a buonuscite più alte del solito, hanno giocato un ruolo importante nel complessivo incremento degli 'high earners'". (ANSA).