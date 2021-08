Ospedale Emergency Kabul, giunti 9 morti, 8 feriti gravi

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Ieri 8 feriti in condizioni gravi sono stati ricoverati nel nostro ospedale, altri 9 erano già morti all'arrivo. Di questi 4 provenivano dall'aeroporto, dove si sono registrate sparatorie". Così Alberto Zanin, medical coordinator del Centro per feriti di guerra di Emergency a Kabul. "Nelle ultime 24 ore - ha aggiunto - abbiamo ricevuto 63 persone: 46 hanno ricevuto le prime cure in pronto soccorso e sono state trasferite in altri ospedali. Stiamo ammettendo solo pazienti in pericolo di vita. Al momento i posti letto occupati sono 99". (ANSA).