Scuola: Lorenzin, ragazzi che prendono bus vanno vaccinati

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Spero che l'esperienza dello scorso anno sia di ausilio e non che sia passata inutilmente. Una cosa la sappiamo, con la variante Delta, la distanza non è di un metro, ma due. Vuol dire che per accedere a un servizio come il trasporto pubblico locale dove abbiamo i maggiori problemi, dove non solo si deve mantenere le distanza ma c'è un obbligatorietà delle mascherine da portare bene, non per finta come avviene, torna basilare la vaccinazione. Abbiamo la necessità per i ragazzi che vanno a scuola con i mezzi pubblici che siano vaccinati. Lo dico alle mamme ed ai papà". A dirlo, la deputata del Partito Democratico ed ex ministro della salute Beatrice Lorenzin, ospite ad Agorà Estate di Rai Tre. (ANSA).