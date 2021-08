Migranti: Salvini, record sbarchi e ong norvegese in arrivo

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Ad oggi, 16 agosto, gli sbarchi del 2021 sono 34.455, più di quelli registrati in tutto il 2020 (34.154) e il triplo di quelli del 2019 (11.471). E gli arrivi non si fermano, visto che ci sono due navi ong cariche di clandestini pronte a far rotta verso l'Italia: una di queste batte bandiera norvegese e ha 214 persone a bordo. Mi aspetto che i ministri dell'Interno e degli Esteri si diano una mossa e chiamino Oslo: l'Italia non è il campo profughi d'Europa". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).