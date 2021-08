Afghanistan: media, almeno cinque i morti in aeroporto Kabul

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Almeno cinque persone sarebbero morte all'aeroporto di Kabul, forse travolte dalla calca, secondo quanto dicono testimoni oculari citati da alcuni media, fra cui il britannico Independent, che dicono che i cadaveri sono stati portati via.

Sempre l'Independent mostra un video girato da un cellulare che mostra la folla che fugge in preda al panico al suono degli spari, fra cui una raffica di mitragliatrice, presumibilmente sparati in aria dai militari Usa, che hanno preso il controllo dello scalo. Il video è stato girato durante la scorsa notte.

(ANSA).