Scritte e simboli no Vax, imbrattato hub Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 15 AGO - Scritte e simboli No Vax sono state realizzate con vernice spray rossa al Palavaccini di Moncalieri, l'hub vaccinale allestito nell'area dell'ex foro boario della città alle porte di Torino. Lo denuncia su Facebook il sindaco, Paolo Montagna, che ha partecipato al sopralluogo con la polizia municipale. I carabinieri sono al lavoro per individuare i responsabili, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza. "Il vaccino contro il Covid c'è, è sicuro, salva la vita - commenta il primo cittadino -. Quello contro l'ignoranza, purtroppo, non è stato ancora scoperto". (ANSA).