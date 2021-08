Usa: allerta terrorismo in vista dell'11 settembre

(ANSA) - WASHINGTON, 13 AGO - Il Dipartimento per la sicurezza nazionale americano ha diramato un'allerta terrorismo citando potenziali minacce che arrivano da fuori e dall'interno degli Stati Uniti e menzionando il rischio di "violenze mirate " in occasione del ventennale degli attentati dell'11 settembre 2001 e delle prossime feste religiose.

Nel bollettino si legge anche come al Qaeda nella penisola arabica abbia recentemente pubblicato la prima copia in inglese dopo quattro anni della sua rivista 'Inspire', a dimostrazione di come le organizzazioni terroristiche internazionali continuino i loro sforzi per reclutare estremisti negli Usa.

