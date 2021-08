Ponte Genova: Cartabia, mai rischio prescrizione

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - "Non c'è mai stato il rischio di prescrizione per il processo sul ponte Morandi, almeno per i reati più gravi". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia alla cerimonia di commemorazione delle vittime del viadotto. La frase della ministra è stata salutata da un applauso. "Non c'è da temere che il processo del ponte Morandi o altri processi possano svanire. Il lavoro della riforma è portare una giustizia in tempi brevi, non vanificare il processo. La riforma non sarà una ghigliottina per cui a un certo punto si interromperanno i processi, su questo vi assicuro che potete stare tranquilli". La ministra ha anche spiegato che è pronta a "mettere benzina nella macchina. Se il tribunale di Genova avesse bisogno di rinforzi per un processo complesso come quello su Ponte Morandi si può lavorare sull'organizzazione delle risorse, il ministero è pronto a dare il suo supporto". E ha concluso con un pensiero per i familiari delle vittime: "Ho visto persone rasserenate" (ANSA).