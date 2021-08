Niente Green pass in mensa, ritirato sciopero alla Hanon

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - La Hanon Systems di Campiglione Fenile (Torino) ha comunicato questa mattina il "ritiro immediato" dell'obbligo di Green pass per la mensa aziendale.

"Una grande vittoria della Fim Cisl", commenta davanti ai cancelli della azienda specializzata in componenti elettronici Davide Provenzano, leader del sindacato che ha quindi ritirato il provvedimento. "Ci abbiamo creduto sin dall'inizio e anche la Regione Piemonte ci ha dato ragione, per cui oggi i lavoratori mangeranno tutti insieme", aggiunge Provenzano. (ANSA).