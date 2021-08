Minsk a Usa, ridurre personale ambasciata entro settembre

(ANSA) - MOSCA, 11 AGO - La Bielorussia ha ritirato il suo precedente consenso alla nomina di Julie Fisher come ambasciatore Usa a Minsk. Alla parte americana è stato anche chiesto di ridurre a cinque persone lo staff dell'ambasciata entro il 1° settembre. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri, citato da BelTA.

"Viste le azioni di Washington per ridurre la cooperazione in tutte le sfere e lo strangolamento economico del nostro Paese, noi oggettivamente non vediamo il senso della presenza di un personale così importante della missione diplomatica americana in Bielorussia", ha detto il segretario stampa del Ministero degli Affari Esteri Anatoly Glaz. (ANSA).