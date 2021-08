Fermato britannico a Berlino, sospetto spionaggio per russi

(ANSA) - BERLINO, 11 AGO - Un dipendente dell'ambasciata britannica è stato fermato a Berlino per il sospetto di aver svolto attività di spionaggio per la Russia. Il mandato di arrestato è stato emanato dalla Procura federale di Karlsruhe, che ne ha diffuso la notizia in una nota pubblicata sul suo sito internet. (ANSA).