Cuomo: il debutto di Hochul, 'pronta a governare New York'

(ANSA) - WASHINGTON, 11 AGO - Kathy Hochul, la donna destinata fra due settimane a diventare la prima governatrice della storia dello stato di New York, farà una prima dichiarazione ai media nelle prossime ore. Hochul, 62 anni, avvocatessa e vicegovernatrice, ha già affermato come le dimissioni presentate da Cuomo siano state "la cosa giusta da fare nell'interesse dei cittadini" e si è detta "pronta a guidare lo stato di New York come 57mo governatore". Nei giorni scorsi aveva definito le molestie sessuali imputate a Cuomo "disgustose e illegali". (ANSA).