Prete ucciso: killer ricoverato in ospedale

(ANSA-AFP) - PARIGI, 10 AGO - Emmanuel Abayisenga, sospettato dell'uccisione di padre Maire in Vandea è stato ricoverato in ospedale, lo stato di fermo è stato revocato a causa della "incompatibilità con il suo stato di salute". Lo riferiscono fonti dell'inchiesta.

L'uomo, 40enne, era già sotto controllo giudiziario per l'incendio della cattedrale di Nantes il 18 luglio 2020, Abayisenga (allora di 39 anni di cui 8 passati in Francia) aveva appiccato il fuoco all'edificio religioso provocando gravi danni. (ANSA-AFP).