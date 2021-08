Covid: Delta, Cina prende misure contro 40 funzionari

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - La Cina ha deciso di prendere misure contro 47 funzionari in tutto il Paese per non essere riusciti a controllare un nuovo focolaio di variante del Delta. Lo riporta la Cnn citando media statali cinesi.

La nuova ondata di coronavirus in Cina è emersa per la prima volta nella città orientale di Nanchino e si è diffusa in oltre la metà delle 31 province cinesi causando più di 1.000 casi in tre settimane. Le autorità di Pechino hanno subito imposto lockdown, restrizioni a viaggi, test di massa e quarantene secondo un metodo ormai collaudato ma su una scala mai vista in Cina dall'inizio della pandemia l'anno scorso. Tutti quei funzionari che, secondo le autorità, non sono riusciti ad attuare le misure in modo tempestivo o sufficientemente completo si trovano ora ad affrontare azioni disciplinari.

A Nanchino in particolare sotto accusa sono finite 15 persone ritenute responsabili della diffusione dei contagi all'aeroporto internazionale Lukou, dove si ritiene che sia iniziata la nuova ondata con nove addetti alle pulizie risultate positive il 20 luglio. (ANSA).