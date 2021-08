Spagna: prevista ondata di caldo con termometri oltre i 40ºC

(ANSA) - MADRID, 09 AGO - Anche in Spagna è attesa per i prossimi giorni un'ondata di calore, la prima di questa stagione nel Paese iberico: lo si apprende da un bollettino pubblicato oggi dall'Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet). Il fenomeno meteorologico dovrebbe iniziare mercoledì e potrebbe prolungarsi fino a lunedì 16 agosto.

L'Aemet avverte che i termometri potrebbero superare i 40 gradi in "ampie zone della metà sud, est e centrale" del Paese, così come sulle isole Baleari. "Serve molta precauzione perché le temperature saranno molto alte sia di giorno sia di notte", ha affermato in un video il portavoce dell'Aemet Rubén del Campo, che ha anche avvertito che aumenterà "notevolmente" il rischio di incendi. Venerdì e sabato, ha aggiunto, nella zona della valle del Guadalquivir (Andalusia) le temperature potrebbero avvicinarsi ai 45 gradi. (ANSA).