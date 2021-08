Giappone: Nagasaki ricorda la bomba atomica 76 anni dopo

(ANSA) - TOKYO, 09 AGO - La città giapponese di Nagasaki ha commemorato il 76/o anniversario del lancio della bomba atomica statunitense che la rase al suolo con una sobria cerimonia durante la quale il sindaco ha chiesto alla comunità globale un nuovo trattato per una moratoria nucleare definitiva.

"Essendo l'unico Paese che ha subito bombardamenti atomici durante la guerra, è nostra missione immutabile far avanzare costantemente gli sforzi della comunità internazionale, passo dopo passo, verso la realizzazione di un mondo libero dalle armi nucleari", ha affermato il primo ministro giapponese Yoshihide Suga nell'occasione. Tuttavia il Giappone non ha firmato l'ultimo accordo per la proibizione degli arsenali atomici entrato formalmente in vigore lo scorso anno ritenendolo inutile se non sottoscritto da tutti i Paesi che ne possiedono. "I leader mondiali devono impegnarsi a ridurre le armi nucleari e costruire la fiducia attraverso il dialogo, e la società civile deve spingerli in questa direzione", ha detto il sindaco di Nagasaki, Tomihisa Taue.

La bomba gettò la città in un inferno atomico, tre giorni dopo la stessa sorte di Hiroshima, uccidendo 74.000 persone.

I sopravvissuti e pochi dignitari stranieri presenti oggi alla commemorazione hanno recitato una preghiera silenziosa alle 11.02 ora locale, le 4.02 in Italia, l'ora esatta in cui è stata lanciata la seconda e ultima arma nucleare usata in tempo di guerra. Per il secondo anno consecutivo, le presenze alla cerimonia erano ridotte al minimo a causa delle misure anti coronavirus. (ANSA).