Clima: Di Maio, dal rapporto Onu un quadro allarmante

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Sul clima, dall'ultimo rapporto Onu emerge un quadro allarmante. È un tema che riguarda tutti noi e ogni aspetto della nostra vita. Bisogna dare una risposta efficace, senza perdere tempo. Per questo abbiamo deciso di dotare il nostro Paese di una figura strategica in questo campo, cioè l'Inviato speciale per il cambiamento climatico, come già fatto da Usa, Regno Unito, Francia e Germania" incaricato di "seguire i negoziati e di rappresentare l'Italia a tutti i tavoli internazionali. Il prossimo passo è la sua nomina, che avverrà a settembre". Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook. (ANSA).