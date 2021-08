Clima: Biden, 'non possiamo più aspettare'

(ANSA) - WASHINGTON, 09 AGO - "Non possiamo più aspettare per affrontare la crisi del clima": lo ha twittato il presidente americano Joe Biden commentando il rapporto dell'Onu. "I segnali sono inequivocabili. La scienza è incontrovertibile. E i costi del non agire continuano a crescere", scrive il presidente americano. (ANSA).