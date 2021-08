Afghanistan: Biden segue situazione ma non cambia piani

(Vedi servizio delle 19.33) (ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Anche se tre città afghane sono cadute in un solo giorno nelle mani dei talebani il presidente americano Joe Biden per ora non cambia i piani del ritiro delle truppe Usa dal Paese entro la fine del mese. Lo riporta il New York Times citando fonti dell'amministrazione che spiegano come Biden sia stato aggiornato sugli ultimi sviluppi.

Funzionari della Casa Bianca sarebbero quindi in costante contatto con l'ambasciata americana a Kabul. (ANSA).