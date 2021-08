Reddito: Draghi, condivido in pieno concetto alla sua base

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "E' troppo presto per dire se verrà riformato ma il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno". Lo dice il premier Mario Draghi parlando con i cronisti Palazzo Chigi. "E' troppo presto per dire se verrà ridisegnato, riformato e come cambierà la platea dei beneficiari", aggiunge. (ANSA).