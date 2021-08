Perantoni,stop simboli fascisti,presto esame proposta legge

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "La provocazione del leghista Durigon offende profondamente tutte le coscienze democratiche. Proprio nei giorni scorsi ho ricevuto da Maurizio Verona, sindaco di Sant'Anna di Stazzema, paese martire della violenza nazifascista , una proposta di legge di iniziativa popolare per vietare i simboli e la propaganda fascista: ero già orientato in questo senso ma ora, ancor di più dopo aver sentito il nome del dittatore Mussolini associato ad una piazza pubblica, sono convinto che è nostro dovere iniziarne l'esame immediatamente dopo la pausa estiva". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione giustizia della Camera Mario Perantoni, deputato M5S. (ANSA).