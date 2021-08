Incidenti lavoro: Draghi, inaccettabile, fare molto di più

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "C'è una cosa in particolare che sta a cuore a tutti noi, a me certamente e più di ogni altra cosa.

Bisogna fare qualcosa poter migliorare una situazione inaccettabile sul piano della sicurezza sul lavoro. Rivolgo un pensiero commosso e affettuoso a tutti coloro che volevano bene a Laila El Harim. Due mesi fa era la D'Orazio e così via, ogni giorno. E' stato fatto molto ma occorre fare molto di più". Lo dice il premier Mario Draghi in un incontro con i cronisti.

(ANSA).