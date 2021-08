Guanciale re della fiction, tra Sopravvissuti e Noi

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - E' un'estate ricca di impegni per Lino Guanciale, uno degli attori più richiesti della tv, che da sempre si divide con cinema e teatro. Lo vedremo nella serie dal respiro internazionale Sopravvissuti, le cui riprese sono terminate, mentre è ancora sul set di 'Noi', remake italiano della serie pluripremiata This Is Us, in arrivo sulla Rai nel 2022. In attesa di rivederlo nella nuova stagione de La porta rossa le cui riprese dovrebbero iniziare il 30 agosto a Trieste, salvo spostamenti.

Sopravvissuti (una coproduzione Rai Fiction, Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé, ZDFneo) è un mistery drama che ruota intorno a un gruppo di superstiti di un naufragio che cercano di tornare alla normalità di casa, non senza portare dentro di sé bugie e segreti legati all'accaduto. Oltre a Lino Guanciale, nel cast ci sono Barbara Bobulova, Stéfi Celma e Vincenzo Ferrara, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfennigtorf, Elena Radonocich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo, Adèle Wismes. L'Arianna dopo pochi giorni dall'inizio della navigazione, sparirà dai radar e, nei mesi successivi le speranze di ritrovare qualcuno in vita saranno poche. Dopo un anno, però, l'imbarcazione ricomparirà misteriosamente e a bordo ci saranno soltanto sette persone. Mentre le vite dei sopravvissuti e dei loro cari riprendono a fatica, su tutti loro incombe il peso della tragedia vissuta e di una misteriosa catena di logoranti segreti che gli ex naufraghi sono costretti a mantenere. La regia è di Carmine Elia.

In Noi, adattamento italiano di This Is Us? ambientata tra gli anni '70 e '80, girata tra Roma e Torino, Guanciale è Pietro, look inedito e tanto di baffi, il Jack Pearson italiano (ruolo nella versione originale ricoperto dall'attore Milo Ventimiglia). Aurora Ruffino interpreta Rebecca, mentre i figli sono interpretati da Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone.

La regia della serie italiana prodotta da Cattleya è affidata a Luca Ribuoli, che ha già diretto Lino Guanciale, Dario Aita e Francesca Agostini nella prima stagione de L'Allieva. (ANSA).