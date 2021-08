Germania: alluvioni, 'fondo ricostruzione sarà da 10 mld'

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - I fondi per ricostruire i danni causati dalle alluvioni in Germania dovrebbe ammontare ad almeno 10 miliardi di euro. Lo rivela lo Spiegel secondo cui la cifra sarà divisa a metà tra governo federale e Laender.

La somma non sarà disponibile tutta insieme, ma ogni anno sarà erogata in base alle necessità, fanno sapere dal ministero delle Finanze. Governo di Berlino e Laender sono ancora alle prese con le stime esatte dei danni e i primi dati saranno resi noti martedì prossimo durante una conferenza congiunta tra Bund e Laender sul tema alluvione. Quello che per ora è noto, è che soltanto il costo dei danni alle infrastrutture federali (strade, autostrade, ferrovie) è di 2 miliardi di euro, e di questi tre quarti riguardano i danni al tratto ferroviario e un quarto a strade e autostrade. (ANSA).