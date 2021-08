Esordio in sordina del Green Pass alla Camera

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - In un Parlamento svuotato dopo l'ultima seduta fiume di ieri sera per dare il via libera al decreto Reclutamento, esordisce il green pass. Richiesto per usufruire di alcuni servizi della Camera come la biblioteca Nilde Iotti e la ristorazione al tavolo, il pass viene richiesto da questa mattina dal personale competente di Montecitorio. Ma, vista l'assenza quasi totale di deputati, la partenza è lentissima e, per ora, senza intoppi. Al ristorante interno si sono presentate, tra mezzogiorno e le due, molte meno persone del solito e nessuna di loro ha protestato: alcuni sono entrati già con il Qr Code alla mano, altri sono stati guidati dai commessi per 'ritrovarlo' e conservarlo per il futuro. (ANSA).