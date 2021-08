Draghi, 2023? Orizzonte governo nelle mani del Parlamento

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "L'orizzonte" del governo "è nelle mani del Parlamento. Non posso esprimere orizzonti, vedute".

Così il premier Mario Draghi risponde a chi gli domanda se il governo arriverà fino alla fine della legislatura, nel 2023.

"Ieri ho ringraziato i ministri per il lavoro e la determinazione avuta in questi sei mesi di governo, nel disegnare e attuare l'agenda - ha riferito Draghi -. Mentre ci avviamo tutti per prenderci queste due settimane di vacanza, il pensiero che bisogna tener chiaro è che tra due settimane ci vuole la stessa determinazione, se non maggiore, per affrontare sfide e problemi e dare risposte a problemi urgenti e gravi".

(ANSA).