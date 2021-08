Cpyright: Tajani, si volta pagina, eccellente lavoro Moles

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Con il via libera del Cdm allo schema preliminare di decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE sul copyright si volta finalmente pagina. Si stabilisce infatti il diritto per gli editori di ricevere un equo compenso da parte delle piattaforme per l'utilizzo dei contenuti prodotti. E' un risultato straordinario, frutto dell'eccellente lavoro del Sottosegretario all'Editoria, Vice Presidente dei Senatori azzurri ed amico Giuseppe Moles che, fin dall'inizio del suo mandato ha assicurato che avrebbe difeso e valorizzato, così come sta facendo, il settore, bene prezioso per ogni democrazia compiuta". Così Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale e Vice Presidente di Forza Italia che prosegue: "Ricordo l'impegno determinante di Forza Italia al Parlamento europeo per l'approvazione della Direttiva Ue che ha fermato lo strapotere dei giganti del web. La decisione del governo è in perfetta sintonia con il lavoro svolto a Bruxelles". (ANSA).