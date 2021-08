Covid: lieve rialzo dei contagi in Gb, ma calano i ricoveri

(ANSA) - LONDRA, 06 AGO - Lieve rialzo dei contagi da Covid alimentati dalla variante Delta nel Regno Unito, che si confermano comunque attorno a quota 30.000 (nelle ultime 24 ore 31.808, circa mille più del giorni precedente, ma su un numero di tamponi di nuovo in aumento oltre gli 808.000); mentre i morti quotidiani restano più o meno stabili sotto 100 e il totale dei ricoveri negli ospedali continua a scendere, fino a 5.600 complessivi.

Lo certificano i dati odierni ufficiali, aggiornando inoltre a 86 milioni in vaccini somministrati finora sull'isola, con la prima dose ricevuta dell'88,8% della popolazione e la seconda da quasi il 74%. Le autorità sanitarie precisano da parte loro che la maggioranza dei pazienti ricoverati attualmente per Covid è fatta di "non vaccinati". Mentre il premier Boris Johnson, incaricato oggi di rappresentare la regina Elisabetta alla tradizionale Sovereign's Parade dei cadetti dell'accademia militare di Sandhurst, torna a sottolineare l'importanza della campagna vaccinale per portare a termine la sfida contro la pandemia ed esalta il ruolo svolto anche dall'esercito nell'aiutare a realizzarla. (ANSA).