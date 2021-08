Aspi: si' Governo a golden power per cessione a Cdp

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Via libera del Governo alla golden power per la cessione di Aspi da Atlantia alla cordata guidata da Cdp. Lo comunica Atlantia. Dopo la sottoscrizione dell'accordo per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia tra Atlantia ed il Consorzio costituito d a CdpEquity, Blackstone Group International Partners e Macquarie European Infrastructure Fund, "si comunica che in data odierna - spiega Atlantia - è pervenuta all'acquirente l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio al perfezionamento della transazione" ai sensi della legge sulla golden power. "Il termine ultimo per l'avveramento delle condizioni sospensive - indicate da Atlantia nella nota - (Long Stop Date) è fissato al 31 marzo 2022". (ANSA).