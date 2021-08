Raoul Bova, 50 anni tra film, fiction, amore e nuoto

(di Nicoletta Tamberlich) (ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il suo futuro si chiama "Don Matteo": affronterà la difficile sfida di confrontarsi con un personaggio amatissimo dal pubblico televisivo, Terence Hill. Il suo passato era in piscina dove contavano forza, fiato e velocità: è stato una giovane promessa del nuoto e ha vinto diverse competizioni.

Raoul Bova, il popolare attore dagli occhi blu e dal fisco scolpito dallo sport, conosciuto per serie di successo ma anche per tante pellicole cinematografiche, nato (da genitori di origini calabresi) e residente a Roma, festeggia 50 anni il 14 agosto. In questi giorni è diviso tra il set - sta girando il film di Berardo Carboni 'Greta e le favole vere' che vede nel cast anche Donatella Finocchiaro - e l'attesa di godersi qualche giorno di vacanza con la famiglia, le figlie Luna di 5 anni e Alma di 3 e la compagna Rocio Munoz Morales con la quale lo vedremo su Mediaset in "Giustizia per tutti". Sempre su Canale 5 lo ritroveremo nella seconda stagione della fortunata fiction Buongiorno Mamma. Bova ha altri due figli più grandi dalla prima moglie Chiara Giordano, Alessandro Leon, 21 anni, e Francesco, 20. L'impegno più recente è stato "L'ultima gara": da ex nuotatore Bova ha diretto, scritto e interpretato un film che ha visto la partecipazione di campioni come Magnini, Rosolino e Brembilla e quella di Manuel Bortuzzo, andato in onda a giugno su Canale 5. Ma l'attesa è tutta per l'arrivo di Bova in Don Matteo 13: nonostante la notizia abbia scosso i fan veterani della fiction, Terence Hill ha dichiarato che la scelta di Raoul è stata più che giusta. Bova, che interpreta un sacerdote, apparirà nel quinto episodio, per il passaggio di testimone con Don Matteo. L'attore si è raccontato recentemente anche nel suo primo libro Le regole dell'acqua (Rizzoli): "Il mondo del nuoto è stato un serbatoio fantastico di lezioni di vita. Alcune le ho capite allora. Altre sono diventate più chiare col tempo".

