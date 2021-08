Mattarella,grazie a Vigili Fuoco,tutelano incolumità persone

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "Colgo l'occasione di tale ricorrenza per rinnovare a tutte le componenti del Corpo nazionale" dei Vigili del Fuoco "i sentimenti di gratitudine e di riconoscenza della comunità nazionale per l'opera svolta a tutela dell'incolumità delle persone e della salvaguardia dei beni e dell'ambiente, con un commosso ricordo per coloro che, nel corso del tempo, hanno perso la vita nell'adempimento dei loro doveri". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'inaugurazione delle Scuole Centrali Antincendi di Roma.

