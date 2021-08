Tennis: Washington, Seppi fuori al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Andreas Seppi esce al secondo turno del Citi Open, torneo Atp 500 in corso sul cemento Washington.

Il 37enne altoatesino n.88 del ranking ha ceduto per 2-6 6-2 6-2 dopo quasi due ore di gioco al 20enne canadese Felix Auger-Aliassime, n.15 in Atp e secondo favorito del tabellone statunitense. (ANSA).