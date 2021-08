Meghan, compleanno di solidarietà verso donne disoccupate

(ANSA) - LONDRA, 04 AGO - Non regali, ma tempo da dedicare alle donne disoccupate costrette a chiedere in giro per il mondo il sostegno di varie organizzazioni umanitarie nel percorso per cercare di assicurarsi un nuovo lavoro. E' l'iniziativa lanciata da Meghan Markle, consorte del principe Harry, per celebrare oggi il suo 40esimo compleanno all'insegna della solidarietà.

Il progetto, promosso attraverso la fondazione che fa capo di duchi di Sussex, è stato ribattezzato '40X40': e fa leva sull'esempio di 40 celebrità che vi hanno aderito - attiviste, atlete, artiste, leader politiche o del business - impegnandosi assieme a Meghan a offrire 40 minuti del loro tempo per fare da tutor a donne rimaste senza lavoro sullo sfondo della pandemia da Covid e dell'aggravamento dei problemi economico-sociali che né è derivato in tante diverse realtà.

L'annuncio è stato dato dagli Usa, dove Meghan e Harry si sono trasferiti dopo il loro traumatico strappo dell'anno dallo status di membri senior della famiglia reale britannica. Fra le amiche e conoscenti della duchessa ed ex attrice californiana che hanno accettato di farsi coinvolgere, spiccano i nomi della cantante inglese Adele, della stilista Stella McCartney (figlia dell'ex Beatle Paul), della first lady canadese Sophie Gregoire Trudeau e di Amanda Gorman, la giovane poetessa americana protagonista delle cerimonia d'inaugurazione della presidenza di Joe Biden a Washington. (ANSA).